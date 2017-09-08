بالصور.. مهرجان الجوف حلوة 38 يختتم فعالياته برعاية محافظ دومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أسدل الستار، مساء أمس الخميس، على فعاليات مهرجان الجوف حلوة 38 و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ورعاه وشرفه محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ؛ بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالجوف الأستاذ احمد بن عتيق القعيد و مدير عام مكتب الأمين بأمانة منطقة الجوف الأستاذ سعد بن عقيل العقيل و عددٍ من الوجهاء و الأعيان و مديري الإدارات و ممثلي الجهات الحكومية و الأهلية .

وكان حفل الختام قد شمل على عددٍ من الفعاليات والألعاب الحركية الخفيفة بقيادة المبدع احمد العنزي والذي أضفى كثيرًا من المرح والمتعة في أدائه على المسرح بمشاركة النجم جابر السلماني .

وقدم المنشد الشاب سند الفهيقي عددًا من الوصلات الطربية والشيلات الشبابية الماتعة والتي أمتعت الجمهور الغفير الحاضر للفعالية الأخيرة من هذا المهرجان.

وقام راعي الحفل ومعه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بتكريم الرعاة والداعمين والجهات الداعمة والمانحة والمشاركة في تنظيم وتنفيذ فعاليات المهرجان بالإضافة إلى اللجان العاملة والمشاركة في تقديم برامج فعاليات المهرجان.

وقدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف شكره وتقديره لسعادة المحافظ على تكرمه برعاية الحفل الختامي مقدمًا له درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة، و قدم القعيد شكره و تقديره لكافة اللجان العاملة و الجهات المساندة على نجاح هذا المهرجان و ظهوره بالمظهر المشرف و كسبه ثقة المجتمع من خلال حضورهم الكبير و المميز لكافة فعالياته بمنتزه الخزامى و على مسرح بحيرة محافظة دومة الجندل .

وقدم المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ صلاح بن شندل العنزي التهنئة لفرع هيئة السياحة و التراث الوطني بالجوف على نجاح المهرجان ، و مقدمًا شكره لهم على ثقتهم في اللجان المنظمة و لدعمهم المستمر و اللامحدود و متابعتهم الدؤوبة لكافة المراحل التي مرّ فيها المهرجان ، و الشكر موصول لكافة اللجان العاملة على جهودهم الحثيثة و عملهم بروح الفريق و الذي أدى إلى كسب رضا و استحسان الجميع .