وزراء خارجية " ميكتا " يصدرون بيان يدين تجربة كوريا الشمالية النووية - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو سيتي(صدى):

دعا وزراء خارجية دول تجمع ” ميكتا ” الذي يضم كلاً من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا في بيان مشترك ، كوريا الشمالية إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرامجها الصاروخية والنووية، منددين بالتجربة النووية السادسة التي أجراها نظام بيونغ يانغ بداية الشهر الحالي.

وعبر وزراء خارجية الدول اليوم الأعضاء في التجمع عن قلقهم الشديد إزاء هذه التجربة النووية ووصفوها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الوزراء أن هذه التجربة ليست انتهاكاً واضحاً لالتزامات كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فحسب، بل تشكل تحدياً خطيراً للسلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وللمجتمع الدولي.

الجدير بالذكر أن تجمع “ميكتا” تم تأسيسه عام 2013م، بمبادرة من كوريا الجنوبية من أجل تقاسم القيم الأساسية للديمقراطية واقتصاد السوق الحر والمساهمة في تنمية المجتمع الدولي وتمثل دول تجمع “ميكتا” معًا 8% من الناتج العالمي، حيث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 530 مليون نسمة.