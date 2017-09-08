الكويت وأمريكا توقعان اتفاقية للتعاون الجمركي - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

وقعت الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، اتفاقية تعاون جمركي مشترك إضافة إلى مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون الفني بين البلدين.

وتتيح هذه الاتفاقية تطوير التعاون بين الكويت والولايات المتحدة لتحسين الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتنسيق التحقيقات في الجرائم الأمنية بما في ذلك حماية الفكر وحقوق الملكية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل المعلومات الحيوية للأمن والاقتصاد وتأمين الحدود ومكافحة المخدرات.