موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين - صحيفة صدى الالكترونية

موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه من المنتظر أن تشهد مكة نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، مصحوبة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.
طلال600[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 25 دقيقة
كل هذا ماضربتنا
الطف بينا يارب
وكل من شغال بالحر وبدون مكيفات والله يعينهم
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18736 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يلطف بعباده🤔