موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه من المنتظر أن تشهد مكة نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، مصحوبة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.