 موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين

موجة حارة تضرب مكة المكرمة في اليومين المقبلين
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه من المنتظر أن تشهد مكة نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، مصحوبة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 25 دقيقة

كل هذا ماضربتنا
الطف بينا يارب
وكل من شغال بالحر وبدون مكيفات والله يعينهم

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