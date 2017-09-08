وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يبحثان التجربة النووية لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بحث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي الحاجة إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية من خلال قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، مضيفةً أن الجانبين اتفقا على ضرورة قيام جميع الدول بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على كوريا الشمالية.