بالصور.. الحجاج العراقيون يبدأون بالمغادرة عبر منفذ جديدة عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأ الحجاج العراقيون بمغادرة المملكة عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ، حيث غادرت صباح أمس الخميس أول دفعة من الحجاج لبلادهم، ومازالت الدفعات مستمرة في المغادرة .

وقامت وزارة الحج والعمرة بتوزيع الوجبات الغذائية على الحجاج ، فيما قام مكتب التوعية الإسلامية بمدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بإهداء المصاحف على الحجاج.

وأوضح مدير جوازات المنطقة الحدود الشمالية المكلف العميد الأحمد أن متابعة عملية المغادرة في منفذ جديدة عرعر جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى , مؤكداً أن حركة الخروج تمت بكل سلاسة وانسيابية, وذلك يعود إلى الدعم غير المحدود من حكومتنا – أيدها الله – في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكدًا جاهزية جوازات المنفذ بالكوادر البشرية والأجهزة الفنية، مشيراً أن هناك دفعات من الحجاج العراقيين تستعد للمغادرة بعد أداء فريضة الحج ، عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأيام القادمة.

وأشاد الحجاج العراقيون بالخدمات المقدمة لهم من قبل المملكة ، مشيرين إلى أنهم أدوا فريضة الحج بكل سهولة ويسر في ظل توفير جميع الخدمات , مؤكدين أن المملكة دولة شقيقة ومواقفها نبيلة في جميع المجالات وعلى الصعيدين العربي والإسلامي، مقدمين شكرهم لحكومة لخادم الحرمين الشريفين على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .

يذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية, استقبل 13699 حاجاً وحاجة من الجنسية العراقية , تقلهم 598 حافلة .

وقدم المنفذ أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي تحتوي على جميع الخدمات والتسهيلات من الجوازات والخدمات الجمركية، إضافة للخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي.