بالفيديو.. فتيات يستعرضن بالمخدرات في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تناول مجموعة من الفتيات المخدرات في إحدى المنتزهات العامة؛ ويتفاخرن بذلك.

وأظهر الفيديو المتداول دورية أمنية تقتاد أحد الفتيات دون أن يتضح إن كانت واحدة من الفتيات التي تواجدن في الفيديو الذي أحدث موجة جدل على نطاق واسع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

وفي تصريحات صحفية، علق الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، على واقعة محاولة رجل أمن بمحافظة جدة إركاب فتاة لسيارة الدورية الرسمية عنوة، موضحا أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف لیل الثلاثاء الماضي، حیث لاحظت دورية أمنیة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق وتستوقف المركبات، معطلة حركة السیر.

وأوضح أنه مع تجمھر مجموعة من الأشخاص حولھا، باشرت الدورية الأمنیة التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة علیھا، حیث تبین عدم ترابط أقوال الفتاة وعدم اتزان تصرفاتھا، مضيفا أنه بسبب عدم وجود أحد أقاربھا بالموقع، تم التحفظ علیھا ونقلھا لمركز الشرطة، وقد عولج وضعھا وفق الأنظمة والتعلیمات .