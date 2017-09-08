بالفيديو.. فتيات يستعرضن بالمخدرات في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتيات يستعرضن بالمخدرات في الشارع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تناول مجموعة من الفتيات المخدرات في إحدى المنتزهات العامة؛ ويتفاخرن بذلك.
وأظهر الفيديو المتداول دورية أمنية تقتاد أحد الفتيات دون أن يتضح إن كانت واحدة من الفتيات التي تواجدن في الفيديو الذي أحدث موجة جدل على نطاق واسع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.
وفي تصريحات صحفية، علق الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، على واقعة محاولة رجل أمن بمحافظة جدة إركاب فتاة لسيارة الدورية الرسمية عنوة، موضحا أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف لیل الثلاثاء الماضي، حیث لاحظت دورية أمنیة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق وتستوقف المركبات، معطلة حركة السیر.
وأوضح أنه مع تجمھر مجموعة من الأشخاص حولھا، باشرت الدورية الأمنیة التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة علیھا، حیث تبین عدم ترابط أقوال الفتاة وعدم اتزان تصرفاتھا، مضيفا أنه بسبب عدم وجود أحد أقاربھا بالموقع، تم التحفظ علیھا ونقلھا لمركز الشرطة، وقد عولج وضعھا وفق الأنظمة والتعلیمات .
الواقع[ عدد التعليقات: 5089 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجيه رجال الأمن من مستلم البلاغ الى الظابط الى رجل الأمن في الدورية تصرف حكيم ونرجوا تأديب هذه الأشكال
الظامي[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجع والله وش هالمهزله لعنة الله عليكن
مغرد[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله الله يهديهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33724 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9364 ] نشر منذ 1 ساعة
تلوهم تلل مثل الكلاب
اعجبوني صراحهه 😂😂💔💔
القصيمي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
… ومالهم أهل وقليلين تربيه
هذول بنات الليل ما يسوون قرش
مثلها مثل الزباله أكرمكم الله ولو ان الزباله لها سعر في بعض الدول
وندعو الله أن يهديهم ويرشدهم وينور طريقم إلى الهدايه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول المثل ( أسوأ الثمار تلك التي لا تنضج ابدا )
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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شايب بروحه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله الله لايبلانا
هذي تلقاها طريق خريص مافيه ساهر
ابوبدر[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 50 دقيقة
ودين امك ما ادخل … صادقة بنت رجال .. اجل المخدرات هي اللي عازتكم . بتعرفين ان الله حق انتي ورفيقاتك
تحسبون الدنيا فوضى هذا اللي يبون حقوقهن .. تفضلوا اللي يطالبون باسقاط الولاية وقيادة المرأة. الجهات المختصة قايمه على قدم وساق مع الرجال فما بالكم اذا بعد الحريم ساقن السيارات.
يعني بتظلل السيارة بحجة انها ما تبغى احد يأذيها والشمس وتحط كل البلاوي فيها . طالما هذي تقول المخدرات هي اللي عازتها.
اول كنا نقول لا نجلس نتخيل امور خيالية اذا ساقت المرأة السيارة . لكن بعد هالمصايب لا والله بنحط كل شيء بالحسبان وعساهن لا ساقن
سيروومون[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 22 دقيقة
قالت ايش وبنت رجال ما اركي
لعنك الله لو تقدرين الرجاجيل اللي وراك
ابوك امك ماسويت هالسوايا
رخيصه