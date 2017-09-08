بالصور.. أخضر الناشئين يواصل تدريباته في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل منتخب الناشئين، تدريباته اليومية خلال معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة الرياض، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018، التي يستضيف الأخضر فيها مباريات مجموعته الأولى، وتضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان والأردن والبحرين وسيرلانكا، وتنطلق في الـ16 من شهر سبتمبر الحالي.

ويجري الأخضر تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الوطني محمد العبدلي، وذلك على الملعب الرئيس باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتقرر أن يلتقي الأخضر مباراة ودية أمام فريق النصر لدرجة الشباب عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض , التي تمثل أولى مباريات الودية خلال المعسكر الحالي.

وكان المدرب الوطني العبدلي استدعى (23) لاعبًا للانضمام للمعسكر، وهم: سطام الروقي، بندر وحيشي، ريان العرفج، عبدالله آل مفرح، ناصر هدهود، ومحمد برناوي (نادي الهلال)، سلطان السريحي، محمد عريجه، أحمد النخلي، وعبدالعزيز آل زنان (نادي الأهلي)، عبدالله البيشي، طاهر وادي، عوض الناشري، باسم صديق، وحسن الأسمري (نادي الاتحاد)، خالد الحقوي، مشاري المشهري، وخالد كعبي (نادي النصر)، عبدالمحسن الدوسري، وجابر قرادي (نادي الاتفاق)، محمد العبسي، وسعد يوسف (نادي الشباب)، وحسن العلي (نادي القارة).

من جانبه أكد مدير المنتخب السعودي قاسم الطيب جاهزية المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية، مبيّنًا أن طموحاتهم هي الوصول أولًا للبطولة الآسيوية ومن ثم تجديد الطموحات والانتقال إلى مرحلة أعلى , مشيداً بانضباطية اللاعبين خلال المعسكر، وحرصهم على تطبيق الجدول اليومي بالكامل، مشيرًا إلى أن المنتخب استفاد كثيرًا من المعسكر الإعدادي السابق الذي أقيم في تونس.