 مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا

مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا
نايف السالم(صدى):

تطوع طلاب مبتعثون سعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة منكوبي إعصار هارفي بولاية تكساس.

ووشكل الطلاب ويبلغ عددهم 50 مبتعثا منظمة غير هادفة للربح، أطلقوا عليها اسم ” يداً بيد ” ، هدفها الانتشار لمساعدة الضحايا والمنكوبين من الإعصار، والمتضررين من الكوارث الطبيعية في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قدم الدكتور العيسى شكره للطلاب السعوديين المبتعثين عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، مرفقاً صورة لهم وهم يرتدون تيشيرتات خضراء.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 30 دقيقة

صوره مشرقه لابناء الوطن

[ عدد التعليقات: 33716 ] نشر منذ 24 دقيقة

موفقين خير ,,

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