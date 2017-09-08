مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تطوع طلاب مبتعثون سعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة منكوبي إعصار هارفي بولاية تكساس.

ووشكل الطلاب ويبلغ عددهم 50 مبتعثا منظمة غير هادفة للربح، أطلقوا عليها اسم ” يداً بيد ” ، هدفها الانتشار لمساعدة الضحايا والمنكوبين من الإعصار، والمتضررين من الكوارث الطبيعية في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قدم الدكتور العيسى شكره للطلاب السعوديين المبتعثين عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، مرفقاً صورة لهم وهم يرتدون تيشيرتات خضراء.