مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار هارفي في أمريكا
تطوع طلاب مبتعثون سعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساعدة منكوبي إعصار هارفي بولاية تكساس.
ووشكل الطلاب ويبلغ عددهم 50 مبتعثا منظمة غير هادفة للربح، أطلقوا عليها اسم ” يداً بيد ” ، هدفها الانتشار لمساعدة الضحايا والمنكوبين من الإعصار، والمتضررين من الكوارث الطبيعية في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، قدم الدكتور العيسى شكره للطلاب السعوديين المبتعثين عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، مرفقاً صورة لهم وهم يرتدون تيشيرتات خضراء.
عبدالله[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 30 دقيقة
صوره مشرقه لابناء الوطن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33716 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفقين خير ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزاكم الله خير…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 22 دقيقة
الدين المعاملة…
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 6 دقائق
بارك الله فيهم .