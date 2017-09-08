 مشجع يستفز عمر خربين ويدعو بخسارة الهلال امام العين الاماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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مشجع يستفز عمر خربين ويدعو بخسارة الهلال امام العين الاماراتي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يعينك ياعمر شاكمهم بثلاثة هذا مشجع من جمهور المسيار كل سنة يختارون واحد فأكثر

[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 23 دقيقة

هذا مشجع فقراوي…تخيل ان مشجعين النصر(من بعض المبتعثين في استراليا) راحوا للفريق الاسترالي ويشجعوهم على الفوز على الهلال في كاس اسيا. وبعظهم استقبلهم في المطار في الرياض ويقول لهم نبغى الفوز. وهذا اعطاهم راحه نفسيه وان اللي قدامهم مجتمع منقسم. ومن يومها والاستراليين لا يهابون لا المنتخب السعودي ولا الفرق السعوديه.

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