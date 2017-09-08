حديث وليد الفراج القوي عن قضية عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 7
سبتمبر
لا نحمل السومه اكثر مما يحتمل…الرجل ما يقدر حتى يطلع جواز سفر الا من خلال سفارات النظام السوري. حط نفسك مكانه…يعني احمد الله على العافيه ونعمه الاستقرار
الله يوفق السومه وكل مسلم فلكن بنو فقر وأذنابهم بنو طحلب كانو يلقبون خريبين الهلال بالشبيح علشانه يلعب بمنتخب بلاده والآن غيروا مبادئهم فسبحان الله .. يالهم من حياله
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عبدالله[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا نحمل السومه اكثر مما يحتمل…الرجل ما يقدر حتى يطلع جواز سفر الا من خلال سفارات النظام السوري. حط نفسك مكانه…يعني احمد الله على العافيه ونعمه الاستقرار
ابو محمد الشقردي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يوفق السومه وكل مسلم فلكن بنو فقر وأذنابهم بنو طحلب كانو يلقبون خريبين الهلال بالشبيح علشانه يلعب بمنتخب بلاده والآن غيروا مبادئهم فسبحان الله .. يالهم من حياله