الهلال يُقيم احتفالا لعناصره الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه تحضيرا لمباراة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

وركز الجهاز الفني للهلال في هذا المران على الجوانب اللياقية والفنية، كما عمد المدرب لتطبيق عدد من الغمل الفنية وتدريبات المراوغة والكرات العرضية والتسديد.

وخاضت العناصر الدولية بالهلال مرانا استرجاعيا، فيما واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي وأقامت إدارة الهلال احتفالا بلاعبي المنتخب الوطني وذلك بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.