 بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما

بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما

بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما
واشنطن(صدى):

ضرب إعصار إيرما جزيرتي سان مارتان وسان برتيليمي في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عنه وفاة 9 أشخاص ويهدد حاليا جمهورية الدومينيكان.

ولم يترك الإعصار إيرما سقف بيت في شمال الأنتيل إلا واقتلعه خصوصا في سان مارتان التي ” لحق بها دمار هائل بنسبة 95% ” من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس.

وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في غوادولوب إيريك مير أن ” الوضع مأساوي ” . فالجزيرتان تعانيان من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب كما أن المباني غير صالحة للاستخدام والمنازل مدمرة فيما الأشجار مقتلعة وخدمات الإغاثة بحد ذاتها مقطوعة.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33713 ] نشر منذ 56 دقيقة

ياساتر سترك ,,

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 24 دقيقة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *