بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما
ضرب إعصار إيرما جزيرتي سان مارتان وسان برتيليمي في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عنه وفاة 9 أشخاص ويهدد حاليا جمهورية الدومينيكان.
ولم يترك الإعصار إيرما سقف بيت في شمال الأنتيل إلا واقتلعه خصوصا في سان مارتان التي ” لحق بها دمار هائل بنسبة 95% ” من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس.
وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في غوادولوب إيريك مير أن ” الوضع مأساوي ” . فالجزيرتان تعانيان من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب كما أن المباني غير صالحة للاستخدام والمنازل مدمرة فيما الأشجار مقتلعة وخدمات الإغاثة بحد ذاتها مقطوعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33713 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياساتر سترك ,,
ساري الليــــل[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير