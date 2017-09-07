بالصور.. آثار الدمار على جزيرتين ضربهما إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ضرب إعصار إيرما جزيرتي سان مارتان وسان برتيليمي في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عنه وفاة 9 أشخاص ويهدد حاليا جمهورية الدومينيكان.

ولم يترك الإعصار إيرما سقف بيت في شمال الأنتيل إلا واقتلعه خصوصا في سان مارتان التي ” لحق بها دمار هائل بنسبة 95% ” من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس.

وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في غوادولوب إيريك مير أن ” الوضع مأساوي ” . فالجزيرتان تعانيان من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب كما أن المباني غير صالحة للاستخدام والمنازل مدمرة فيما الأشجار مقتلعة وخدمات الإغاثة بحد ذاتها مقطوعة.