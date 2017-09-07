جامعة الملك سعود تعلن نتائج القبول الإلحاقي والبرامج الانتقالية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة ” الملك سعود ” ، اليوم الخميس، عن مواعيد نتائج القبول الإلحاقي، ونتائج القبول للبرامج الانتقالية.

وأكد عميد القبول والتسجيل وعميد الدراسات العليا المكلف بالجامعة الدكتور صالح آل صقر، أن الإعلان سيتم مساء يوم الأحد المقبل، وسيتاح حينها للطالب تأكيد رغبته من خلال البوابة.

وأوضح ” آل صقر ” أن تأخير موعد الإعلان جاء بسبب التداخل الكبير بين رغبات الطلاب في البوابتين، والحاجة للتأكد من تحقيق الرغبة الأفضل للمرشحين.