جامعة الملك سعود تعلن نتائج القبول الإلحاقي والبرامج الانتقالية
أعلنت جامعة ” الملك سعود ” ، اليوم الخميس، عن مواعيد نتائج القبول الإلحاقي، ونتائج القبول للبرامج الانتقالية.
وأكد عميد القبول والتسجيل وعميد الدراسات العليا المكلف بالجامعة الدكتور صالح آل صقر، أن الإعلان سيتم مساء يوم الأحد المقبل، وسيتاح حينها للطالب تأكيد رغبته من خلال البوابة.
وأوضح ” آل صقر ” أن تأخير موعد الإعلان جاء بسبب التداخل الكبير بين رغبات الطلاب في البوابتين، والحاجة للتأكد من تحقيق الرغبة الأفضل للمرشحين.
Duha mohammed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ أسبوعين
السلام عليكم .. طيب اي ساعه تطلع نتائج المرشحين وكيف اقدر اشوف اذا اسمي موجود او لا
ساره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ أسبوع واحد
متى يتم إعلان النتائج و كيف يتم معرفة اذا تم قبولي أو لا
Mbaye gueye[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
متى تعلن القبول في الجامعة؟