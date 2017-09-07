⁠⁠⁠⁠وزير الداخلية يقدم العزاء للعميد " الدوسري " في وفاة والده - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ برقيةَ عزاء ومواساة لمدير إدارة المهام بالإدارة العامة بالدفاع المدني العميد ” سعد بن مبارك الدوسري ” ، وذلك بعد وفاة والده بمحافظة وادي الدواسر.

وقال وزير الداخلية في برقيته: ” أحسن الله عزاءكم في وفاة والدكم -رحمه الله- نسأل الله تعالي أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرةَ جميلَ الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

فيما رفع ابن الفقيد وأبناء عمومته قبيلة ” الغانم ” ، الشكرَ والتقديرَ والعرفانَ لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، مثمنين ما يجده أبناء الوطن من رعاية واهتمام من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- كما شكروا مدراء الأجهزة الأمنيَّة والحكومية ومحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور ” أحمد العلم ” على مواساتهم في وفاة المرحوم له بإذن الله.