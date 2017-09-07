بالصور.. أمانة الشرقية تنهي استعدادتها لبدء مهرجان الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لانطلاقة مهرجان صيف الشرقية 38، والذي سيقام خلال الفترة من 19/‏ 12/‏ 1438هـ وحتى 4/‏ 1/‏ 1439هـ، في منتزه الملك عبد الله في الواجهة البحرية بالدمام، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم الخميس أنها جهزت موقع المهرجان بالكامل، ووفرت له كل المتطلبات والاحتياجات التي تضمن نجاحه وجذب الحضور إليه داعية أهالي وزوار المنطقة إلى زيارة المهرجان والتفاعل مع أنشطته وفعالياته والاستمتاع بما يقدمه لهم.