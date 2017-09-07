" زين " تمنح عملاءها استخداما غير محدود لمواقع التواصل لمدة يومين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

منحت شركة ” زين السعودية ” ، عملاءها استخداماً غير محدود لشبكات التواصل الاجتماعي (إنستجرام، سناب شات، تويتر، فيسبوك، واتساب) لمدة يومين، ابتداء من منتصف الليلة الخميس 7 سبتمبر 2017، احتفالا بتأهل المنتخب لكأس العالم.

ودعا الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال المؤسسي لشركة ” زين السعودية ” سلطان بن محمد الشهراني، جميع عملاء الشركة إلى الاحتفال بتأهل الصقور الخضر لمونديال روسيا 2018 عبر شبكات التواصل الاجتماعي المشار إليها، مؤكداً أن تفاعل شركة ” زين السعودية ” مع هذا الحدث الوطني المبهج، يأتي تأكيداً لتفاعل الشركة مع جميع الأحداث والمناسبات الوطنية السعيدة.

ورفع الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال المؤسسي بالشركة نيابة عن زين السعودية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي كافة، وللمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018.