 بنات جميلات بدون ميك أب .. شاهد الفرق - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بنات جميلات بدون ميك أب .. شاهد الفرق




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33724 ] نشر منذ 4 ساعات

يعني ويش ودكم تقولون ؟؟

.. انا اللي ابااقول ,, خيب الله هاالاشكال ، مااشتريهن ولا بريال ,,

[ عدد التعليقات: 17840 ] نشر منذ 4 ساعات

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[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 4 ساعات

الميك أب ألِبنت ما تِستَغي عَنِه طول عُمرها حتي لو صارَت عَجوز .😅.

[ عدد التعليقات: 10945 ] نشر منذ 4 ساعات

كلهن قبيحات وسبق وقلت هالكلام
لانهن كتله من الميك اب 👈والجمال الحقيقي يكون تصنيفه تبعا للملامح والبشره ع الطبيعه
وليس بوجود كتل الميك اب
العيناات هذي لو تمشي الملعقه ع وجهها راح تطلع لك 👈كورة باسكن روبنز

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين

بصراحة كلهن حلوات عدا ميريام فارس والمصريه شيرين

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 53 دقيقة

مقيولة
بالمكياج هي كالقمر تبدو..
فان مسحته صارت عم عبدو..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة

اي ملامح مافي ملامح طبيعية كلو عمليات وفيلر واغلب البنات تتمنى يحصل لها تسوي مثل هالفنانات بس الحالة المادية ماتساعد

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