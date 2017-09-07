بنات جميلات بدون ميك أب .. شاهد الفرق - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 8
سبتمبر
يعني ويش ودكم تقولون ؟؟
.. انا اللي ابااقول ,, خيب الله هاالاشكال ، مااشتريهن ولا بريال ,,
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ليت اللي نزل المقطع ريح نفسه
الميك أب ألِبنت ما تِستَغي عَنِه طول عُمرها حتي لو صارَت عَجوز .😅.
كلهن قبيحات وسبق وقلت هالكلام
لانهن كتله من الميك اب 👈والجمال الحقيقي يكون تصنيفه تبعا للملامح والبشره ع الطبيعه
وليس بوجود كتل الميك اب
العيناات هذي لو تمشي الملعقه ع وجهها راح تطلع لك 👈كورة باسكن روبنز
بصراحة كلهن حلوات عدا ميريام فارس والمصريه شيرين
مقيولة
بالمكياج هي كالقمر تبدو..
فان مسحته صارت عم عبدو..
اي ملامح مافي ملامح طبيعية كلو عمليات وفيلر واغلب البنات تتمنى يحصل لها تسوي مثل هالفنانات بس الحالة المادية ماتساعد
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33724 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني ويش ودكم تقولون ؟؟
.. انا اللي ابااقول ,, خيب الله هاالاشكال ، مااشتريهن ولا بريال ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17840 ] نشر منذ 4 ساعات
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17840 ] نشر منذ 4 ساعات
ليت اللي نزل المقطع ريح نفسه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 4 ساعات
الميك أب ألِبنت ما تِستَغي عَنِه طول عُمرها حتي لو صارَت عَجوز .😅.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10945 ] نشر منذ 4 ساعات
كلهن قبيحات وسبق وقلت هالكلام
لانهن كتله من الميك اب 👈والجمال الحقيقي يكون تصنيفه تبعا للملامح والبشره ع الطبيعه
وليس بوجود كتل الميك اب
العيناات هذي لو تمشي الملعقه ع وجهها راح تطلع لك 👈كورة باسكن روبنز
شرقاوي[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة كلهن حلوات عدا ميريام فارس والمصريه شيرين
ابوبدر[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 53 دقيقة
مقيولة
بالمكياج هي كالقمر تبدو..
فان مسحته صارت عم عبدو..
صريح جداً[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
اي ملامح مافي ملامح طبيعية كلو عمليات وفيلر واغلب البنات تتمنى يحصل لها تسوي مثل هالفنانات بس الحالة المادية ماتساعد