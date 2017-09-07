فتاة مقيدة تسرق سيارة شرطة أثناء اعتقالها في تكساس - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 7
سبتمبر
اهب ياهي عندها جراءه
يديها صغار ماتمسك الكلبشه فيها
ههههههههههههههههه
محترفة …
هههههههههههههه. 😂😝😄😁😜.
.
. غلطَتهم إنهم كَلبِشوها بِكَلشات الحـــــديد القديمه .
.
ذلحين يكلبشونهم بكلبشات بلاستيك لو تِطلَع روحها ماقدَرَت تِفتَحها .
جيده هاالجربوعه ,,
كيف مقيده وتسرق لو ماقيدوها. احسن
مقيده ويديها وراء ظهرها لكن ايديها لينه طلعتها من القيد وفيه فتحه بين السائق والمرتبه ورا بعدين قفلوها بعد مامسكوها طاردوها لين جابوها
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 1 ساعة
اهب ياهي عندها جراءه
يديها صغار ماتمسك الكلبشه فيها
ههههههههههههههههه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 1 ساعة
محترفة …
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3342 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه. 😂😝😄😁😜.
.
. غلطَتهم إنهم كَلبِشوها بِكَلشات الحـــــديد القديمه .
.
ذلحين يكلبشونهم بكلبشات بلاستيك لو تِطلَع روحها ماقدَرَت تِفتَحها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33697 ] نشر منذ 31 دقيقة
جيده هاالجربوعه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17822 ] نشر منذ 25 دقيقة
كيف مقيده وتسرق لو ماقيدوها. احسن
المر[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 12 دقيقة
مقيده ويديها وراء ظهرها لكن ايديها لينه طلعتها من القيد وفيه فتحه بين السائق والمرتبه ورا بعدين قفلوها بعد مامسكوها طاردوها لين جابوها