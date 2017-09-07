 فتاة مقيدة تسرق سيارة شرطة أثناء اعتقالها في تكساس - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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فتاة مقيدة تسرق سيارة شرطة أثناء اعتقالها في تكساس




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 1 ساعة

اهب ياهي عندها جراءه
يديها صغار ماتمسك الكلبشه فيها
ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3342 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههه. 😂😝😄😁😜.
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. غلطَتهم إنهم كَلبِشوها بِكَلشات الحـــــديد القديمه .
.
ذلحين يكلبشونهم بكلبشات بلاستيك لو تِطلَع روحها ماقدَرَت تِفتَحها .

[ عدد التعليقات: 33697 ] نشر منذ 31 دقيقة

جيده هاالجربوعه ,,

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 12 دقيقة

مقيده ويديها وراء ظهرها لكن ايديها لينه طلعتها من القيد وفيه فتحه بين السائق والمرتبه ورا بعدين قفلوها بعد مامسكوها طاردوها لين جابوها

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