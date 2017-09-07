الشرطة الباكستانية تعتقل خلية إرهابية قبل تنفيذ هجمات في بيشارو - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

تمكنت الشرطة الباكستانية اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية، مكونة من 4 أشخاص، قبل تنفيذ هجمات كبيرة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة اعتقلت أربعة مسلحين إرهابيين، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف أن المعتقلين الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور، ولكن أجهزة الأمن رصدت المخطط بالتعاون مع أجهزة المخابرات، وتمكنت من إحباط العملية.