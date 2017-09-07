أحلام و أليسا في ذا فويس.. - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 9
سبتمبر
“أحياناً الأشياء الجميلة تُرهقك قبل أن تحصل عليها”… 💛
اصابع احلام تكل اخطبوط
عمليات التجميل
خلت الفناناات نسخه من بعض 😂😂
اهم شي اعملن تحديث لصوركن بالجواز
عشان ماتصير عليكن اشكاليات بالجمارك😁😁
موفقين😊✌ههههه😊
وش فيها شفايفهم جنب اعدموا نفوسهم بعمليات التجميل 🙈
يشبهون بعض ………..
دانه
شفايفهم على جنب من المعط نصوص الليالي وشراب وعلومن مصلحه تخلي شدقها على جنب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الصلاه ياعباد الله
بصلي وارجع لكم
…. أقول ….
.
مــــا أردى مِــــن ألــــمربوط إلا ألــــمِنفِلِت .
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§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9101 ] نشر منذ يوم واحد
“أحياناً الأشياء الجميلة تُرهقك قبل أن تحصل عليها”… 💛
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ يوم واحد
اصابع احلام تكل اخطبوط
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10967 ] نشر منذ يوم واحد
عمليات التجميل
خلت الفناناات نسخه من بعض 😂😂
اهم شي اعملن تحديث لصوركن بالجواز
عشان ماتصير عليكن اشكاليات بالجمارك😁😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4324 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين😊✌ههههه😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14289 ] نشر منذ يوم واحد
وش فيها شفايفهم جنب اعدموا نفوسهم بعمليات التجميل 🙈
كان زمان[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 14 ساعة
يشبهون بعض ………..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8586 ] نشر منذ 51 دقيقة
دانه
شفايفهم على جنب من المعط نصوص الليالي وشراب وعلومن مصلحه تخلي شدقها على جنب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8586 ] نشر منذ 40 دقيقة
الصلاه ياعباد الله
بصلي وارجع لكم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3389 ] نشر منذ 30 دقيقة
…. أقول ….
.
مــــا أردى مِــــن ألــــمربوط إلا ألــــمِنفِلِت .