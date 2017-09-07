 الإعصار " إيرما " يغرق جزيرة فرنسية في البحر الكاريبي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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الإعصار ” إيرما ” يغرق جزيرة فرنسية في البحر الكاريبي




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