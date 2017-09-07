نيولوك أمل العوضي.. - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 8
سبتمبر
بس لو تغير نبرة صوتها بالكلام الدلع مو لايق عليها .
انتِ بس لو سالمه من هالابيض كان احسن 😁
يعني سمراء 👈وتلبسين ابيض
لاحول ولاقوة الا بالله 👎
الحياة الدنيا رحلة قصيرة
ورانا يوماً ما سؤال و حساب
والحياة الجميلة تنتظرنا في الآخرة
بإذن الله.. ♡
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
صدقت اخوي لهفه الحياه قصيره. والله يرحمنا
من يريد ان يزيح الله همه ويغفر ذنبه يكثر من الصلاة على النبي .. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..~
عليه إفضل الصلاة وأتم التسليم 💕
اللوك ذا الظاهر لبسته بالعيد 😝
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
💕
لفت انتباهي كلامك ي دانه معليش ممكن 🙆 فهمت غلط او شئ ادري فيك الخير ولكن
افهم من كلامك يعني اللي تلبس
اللبس مرة وحدة خلاص عيب تلبسه مرة ثانية
هالظاهرة كثير منتشرة بالحريم وملاحظها وللاسف ما حبيتها نهائياً،،
نفس احدى قريباتي بمناسبة تفاجئت بان بعض البنات لابسين زي لبس بناتها وجن جنونها وعصبت فعجباً لبعض الأفكار الجهلانية
…
لو البعض من محبي المظاهر حسوا بالفقراء
والله مايفكروا هالتفكير الدوني والسطحي
باحد الايام لفتت نظري 👶 طفلة سورية قمة بالجمال باحد المساجد تطلب من الناس وامها تنتظرها وانا بالمسجد ومستعجل وراي اجتماع طاحت نظارتي بالسجود وجت جنبي مسكت النظارة ومسكت يدي وتقول الله خاتم 💍 اسود ونظارة سوداء،، يعني متعجبه من هالشئ اللي عندنا نشوفه لا شئ. العبرة لازم نتعض ونفكر في بكرة وش بيصير،، زمان الصومال كانت ترسل مساعدات للخليج فسبحان اللي يغير ولايتغير انقلبت الدنيا وشوفوا وش صار!! 😳
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لو كانت البيوت. ترفع بالقشور ما شدوها بالجسور
وحده شرت فستان وراحت به البيت وقاسته وطلع مزبوط عليها وهي فرحانه لانها تدور في السوق وشافته وحده من خوات زوجها قالت زي فيتان فلانه وراحت رجعته تقول مو مقاسي
لو كانت البيوت. ترفع بالقشور ما شدوها بالجسور
وحده شرت فستان وراحت به البيت وقاسته وطلع مزبوط عليها وهي فرحانه لانها تدور في السوق وشافته وحده من خوات زوجها قالت زي فستان فلانه وراحت رجعته تقول مو مقاسي
والله هالشئ حاصل ي أختي كثير، ،
وللأسف سبب انحراف بعض البنات ناقصات العقل من اللي مايملكوا فلوس تغطي لطلباتهم يستغلوهم شباب ضعفاء نفوس والله أعرف واحد شخصياً معه بنت ابوهم مايدري عن هوا دارهم وهيا تبي تكون مثل زميلاتها بتلبس جديد وتكشخ قدامهم فاتجهت لطريق باطل،، واللي قهرني بآخر مرة البنت حست بتانيب ضمير واتصل عليها الشاب اللطيف كانت ساكته وفيها شبه بكيه قالت له ي فلان تتزوجني؟؟؟ قفل السماعه بوجهها مباشرة..
الشاب ذا مفتون فيها بجمالها ويحبها
يقول تذكرت إني علمت الشباب بعلاقتي فيها وانها تطلع معاي وبكرة بيعيروني
جلس فترة متأثر ومكتم وحبها يجري بدمه
قلت له تستاهل المفروض سكت وسترتها وكسبت أجر ولبيت طلباتها بالحلال.
أي شئ يخصك زي شئ تحبه وكذا لاتعلم البشر لأن البشر يفسدووووه،،
واذا أردت أن يدوم لكـ لا تتحدث عنه،،
والحين تزوجت ولد خالتها وراحت بسبيلها
الله يستر عليهاويوفقها ويعوضه خيرباالحلال ويستر عليه ويهديه اشوف ماله داعي التغيير ان كان مقبول وحلو حتى لوكنتي تملكين مال كافي والا عشان نفس لبس فلانه و ابي مختلف وزي كذا ولازم جديد لكل مناسبه وعندك كم من شي حلو ولله الحمد والبعض تقط كم من فلس بلبس غير ساتر ومن باب الموضه وتقليد الغرب؟ومراح يشفع لها بآخرتهاو لو ننظر كمان لحال غيرنا يدوب يلاقون ثوب يسترهم وعندنا ان لبست لا يمكن تكرره وترميه وتجيب غيره انا لا شفت احوال غيري والله اكره النعم اللي حنا فيهاومانقدرها واخاف زوالهاعلينا الله لا يؤاخذنا ويديم النعم
**
اذا أردت أن يدوم لكـ شئ لا تتحدث عنه،،
الاحظ كثير ما يكرروا اللبس يشوفونه عيب
وأقل فستان لا يقل عن 300ريال
هذي فوضة وتبذير،،
وهابين هالفترة مو بس بالتعري إلا بتركيب مؤخرات
يسوونها بالمناسبات استغربت من هالشئ
لها الدرجة هالمكان اللي مايسوى صار شئ ملفت؟؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى علينا الغنى ولا يخشى علينا الفقر،،
والنعمة هذي ابتلاء ان لم تُستغل بالشكر والحمد للمنعم..
عليه الصلاه والسلام الله يهديهم ولا يبلانا ولا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا😊
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كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 15 ساعة
بس لو تغير نبرة صوتها بالكلام الدلع مو لايق عليها .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10946 ] نشر منذ 15 ساعة
انتِ بس لو سالمه من هالابيض كان احسن 😁
يعني سمراء 👈وتلبسين ابيض
لاحول ولاقوة الا بالله 👎
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9099 ] نشر منذ 15 ساعة
الحياة الدنيا رحلة قصيرة
ورانا يوماً ما سؤال و حساب
والحياة الجميلة تنتظرنا في الآخرة
بإذن الله.. ♡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17849 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17849 ] نشر منذ 14 ساعة
صدقت اخوي لهفه الحياه قصيره. والله يرحمنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 14 ساعة
من يريد ان يزيح الله همه ويغفر ذنبه يكثر من الصلاة على النبي .. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..~
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14275 ] نشر منذ 14 ساعة
عليه إفضل الصلاة وأتم التسليم 💕
اللوك ذا الظاهر لبسته بالعيد 😝
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9099 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
💕
لفت انتباهي كلامك ي دانه معليش ممكن 🙆 فهمت غلط او شئ ادري فيك الخير ولكن
افهم من كلامك يعني اللي تلبس
اللبس مرة وحدة خلاص عيب تلبسه مرة ثانية
هالظاهرة كثير منتشرة بالحريم وملاحظها وللاسف ما حبيتها نهائياً،،
نفس احدى قريباتي بمناسبة تفاجئت بان بعض البنات لابسين زي لبس بناتها وجن جنونها وعصبت فعجباً لبعض الأفكار الجهلانية
…
لو البعض من محبي المظاهر حسوا بالفقراء
والله مايفكروا هالتفكير الدوني والسطحي
باحد الايام لفتت نظري 👶 طفلة سورية قمة بالجمال باحد المساجد تطلب من الناس وامها تنتظرها وانا بالمسجد ومستعجل وراي اجتماع طاحت نظارتي بالسجود وجت جنبي مسكت النظارة ومسكت يدي وتقول الله خاتم 💍 اسود ونظارة سوداء،، يعني متعجبه من هالشئ اللي عندنا نشوفه لا شئ. العبرة لازم نتعض ونفكر في بكرة وش بيصير،، زمان الصومال كانت ترسل مساعدات للخليج فسبحان اللي يغير ولايتغير انقلبت الدنيا وشوفوا وش صار!! 😳
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17849 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17849 ] نشر منذ 4 ساعات
لو كانت البيوت. ترفع بالقشور ما شدوها بالجسور
وحده شرت فستان وراحت به البيت وقاسته وطلع مزبوط عليها وهي فرحانه لانها تدور في السوق وشافته وحده من خوات زوجها قالت زي فيتان فلانه وراحت رجعته تقول مو مقاسي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17849 ] نشر منذ 4 ساعات
لو كانت البيوت. ترفع بالقشور ما شدوها بالجسور
وحده شرت فستان وراحت به البيت وقاسته وطلع مزبوط عليها وهي فرحانه لانها تدور في السوق وشافته وحده من خوات زوجها قالت زي فستان فلانه وراحت رجعته تقول مو مقاسي
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9099 ] نشر منذ 3 ساعات
والله هالشئ حاصل ي أختي كثير، ،
وللأسف سبب انحراف بعض البنات ناقصات العقل من اللي مايملكوا فلوس تغطي لطلباتهم يستغلوهم شباب ضعفاء نفوس والله أعرف واحد شخصياً معه بنت ابوهم مايدري عن هوا دارهم وهيا تبي تكون مثل زميلاتها بتلبس جديد وتكشخ قدامهم فاتجهت لطريق باطل،، واللي قهرني بآخر مرة البنت حست بتانيب ضمير واتصل عليها الشاب اللطيف كانت ساكته وفيها شبه بكيه قالت له ي فلان تتزوجني؟؟؟ قفل السماعه بوجهها مباشرة..
الشاب ذا مفتون فيها بجمالها ويحبها
يقول تذكرت إني علمت الشباب بعلاقتي فيها وانها تطلع معاي وبكرة بيعيروني
جلس فترة متأثر ومكتم وحبها يجري بدمه
قلت له تستاهل المفروض سكت وسترتها وكسبت أجر ولبيت طلباتها بالحلال.
أي شئ يخصك زي شئ تحبه وكذا لاتعلم البشر لأن البشر يفسدووووه،،
واذا أردت أن يدوم لكـ لا تتحدث عنه،،
والحين تزوجت ولد خالتها وراحت بسبيلها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر عليهاويوفقها ويعوضه خيرباالحلال ويستر عليه ويهديه اشوف ماله داعي التغيير ان كان مقبول وحلو حتى لوكنتي تملكين مال كافي والا عشان نفس لبس فلانه و ابي مختلف وزي كذا ولازم جديد لكل مناسبه وعندك كم من شي حلو ولله الحمد والبعض تقط كم من فلس بلبس غير ساتر ومن باب الموضه وتقليد الغرب؟ومراح يشفع لها بآخرتهاو لو ننظر كمان لحال غيرنا يدوب يلاقون ثوب يسترهم وعندنا ان لبست لا يمكن تكرره وترميه وتجيب غيره انا لا شفت احوال غيري والله اكره النعم اللي حنا فيهاومانقدرها واخاف زوالهاعلينا الله لا يؤاخذنا ويديم النعم
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9099 ] نشر منذ 16 دقيقة
**
اذا أردت أن يدوم لكـ شئ لا تتحدث عنه،،
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9099 ] نشر منذ 10 دقائق
الاحظ كثير ما يكرروا اللبس يشوفونه عيب
وأقل فستان لا يقل عن 300ريال
هذي فوضة وتبذير،،
وهابين هالفترة مو بس بالتعري إلا بتركيب مؤخرات
يسوونها بالمناسبات استغربت من هالشئ
لها الدرجة هالمكان اللي مايسوى صار شئ ملفت؟؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى علينا الغنى ولا يخشى علينا الفقر،،
والنعمة هذي ابتلاء ان لم تُستغل بالشكر والحمد للمنعم..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 1 دقيقة
عليه الصلاه والسلام الله يهديهم ولا يبلانا ولا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا😊