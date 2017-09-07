⁠⁠⁠⁠طوارئ بمطار القاهرة بعد الاشتباه في إصابة حاجة بفيروس كورونا - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

فرضت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بعد الاشتباه في إصابة حاجة مصرية مسنة بفيروس كورونا لدى عودتها من المملكة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: اشتبه طبيب الحجر الصحى في الراكبة ” ف. ح ” 71 عاما، حيث ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الكورتينية.

يذكر أن فيروس كورونا ينتشر في بعض الأماكن المزدحمة خاصة خلال موسم الحج وتظهر على المصاب بفيروس كورونا مجموعة من الأعراض أهمها: احتقان بالأنف والحلق، سعال، حمى وضيق في التنفس (في بعض الحالات)، إسهال (في بعض الحالات)، قيء (في بعض الحالات)، أما في الحالات المتقدمة، فقد يصاب المريض بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة مثل الفشل التنفسى.