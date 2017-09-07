⁠⁠⁠⁠طوارئ بمطار القاهرة بعد الاشتباه في إصابة حاجة بفيروس كورونا - صحيفة صدى الالكترونية

طوارئ بمطار القاهرة بعد الاشتباه في إصابة حاجة بفيروس كورونا
فرضت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بعد الاشتباه في إصابة حاجة مصرية مسنة بفيروس كورونا لدى عودتها من المملكة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: اشتبه طبيب الحجر الصحى في الراكبة ” ف. ح ” 71 عاما، حيث ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الكورتينية.
يذكر أن فيروس كورونا ينتشر في بعض الأماكن المزدحمة خاصة خلال موسم الحج وتظهر على المصاب بفيروس كورونا مجموعة من الأعراض أهمها: احتقان بالأنف والحلق، سعال، حمى وضيق في التنفس (في بعض الحالات)، إسهال (في بعض الحالات)، قيء (في بعض الحالات)، أما في الحالات المتقدمة، فقد يصاب المريض بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة مثل الفشل التنفسى.
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 7 ساعات
لا كرونا ولا اي شي اتوقع والله اعلم انها مصابه بانفلونزا حادة بسبب تغيير الجو عليها ولكبر سنها واغلب الحجاج يصابون بانفلونزا حادة بعد عودتهم من الحج اسال الله العلي القدير بان يشفيها ويعافيها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18739 ] نشر منذ 59 دقيقة
قبل امس دخل الخريف
هذا اسميه موسم الانفلونزا
وابشركم انا مزكم لي ٣ ايام😭😭😭
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18739 ] نشر منذ 57 دقيقة
وحلقي رايح فيها ولا ارد ولا على اي اتصال
الصووووت ماااااااش
مليونيين حاج كلهم عطسو فوجهي😫