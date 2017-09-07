بورصتا المملكة ومصر ترتفعان مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صعدت بورصة المملكة، اليوم، ليغلق المؤشر على ارتفاع قدره 0.8% إلى 7361 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات المحورية، مع صعود سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3% وسهم إعمار المدينة الاقتصادية 3.6%.

كما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف مدرج في المملكة، 2.5%، بينما أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى شبه مستقرة.

وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% إلى 13433 نقطة، مع صعود الأسهم بشكل عام، وحققت 9 أسهم من أصل 10 أكثر تداولا في السوق، مكاسب، في أكبر حجم للتعاملات في حوالي شهر.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر سوق دبي 0.1% فقط إلى 3644 نقطة، رغم صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.9%.

بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1% بواقع 4454 نقطة، لكن سهم دانة غاز قفز 6.5% إلى 0.82 درهم، مسجلا أعلى إغلاق له في ثلاث سنوات، وكان الأكثر تداولا مرة أخرى وشكل ثلثي إجمالي حجم التداول في السوق.

وسجل السهم مكاسب بلغت 20% يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ردا على اتفاق وقعته الشركة تحصل بموجبه على مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، لكن صعود السهم توقف أمس الأربعاء، ويتيح الاتفاق لدانة زيادة إنتاج الغاز في الإقليم في الأجل الطويل.