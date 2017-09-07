 تحدي من يطرح الجمل بالأرض - صحيفة صدى الالكترونية

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تحدي من يطرح الجمل بالأرض




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2224 ] نشر منذ 12 ساعة

اتوقع طرحة البعير سهله
مجرد انك تسحبه باتجاه بعدين تعكس الاتجاه
يختلف توازنه ويطيح

[ عدد التعليقات: 33726 ] نشر منذ 12 ساعة

كفو ياالنشاما ,,

[ عدد التعليقات: 33726 ] نشر منذ 12 ساعة

صح كلامك يا اخ غيور ,, الجمل ماعنده لياقة المراوغه ,, يمكن على شان طوله وضخامة جسمه ,,

[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 11 ساعة

.. اخوي غييييوووورررر ..
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.. لا تِتوََقع كلامك صحيح .. وهذا إللي أنا أسَويه لابغيت أطرَح بعاريني .
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.🐪.🐪.🐪.🐪. 👍🏼👍🏽👍🏼.

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههههههه الاعراب لادندنة على بعير

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