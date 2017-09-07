تحدي من يطرح الجمل بالأرض - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 8
سبتمبر
اتوقع طرحة البعير سهله
مجرد انك تسحبه باتجاه بعدين تعكس الاتجاه
يختلف توازنه ويطيح
كفو ياالنشاما ,,
صح كلامك يا اخ غيور ,, الجمل ماعنده لياقة المراوغه ,, يمكن على شان طوله وضخامة جسمه ,,
.. اخوي غييييوووورررر ..
.
.. لا تِتوََقع كلامك صحيح .. وهذا إللي أنا أسَويه لابغيت أطرَح بعاريني .
.
.🐪.🐪.🐪.🐪. 👍🏼👍🏽👍🏼.
هههههههههههههه الاعراب لادندنة على بعير
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2224 ] نشر منذ 12 ساعة
اتوقع طرحة البعير سهله
مجرد انك تسحبه باتجاه بعدين تعكس الاتجاه
يختلف توازنه ويطيح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33726 ] نشر منذ 12 ساعة
كفو ياالنشاما ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33726 ] نشر منذ 12 ساعة
صح كلامك يا اخ غيور ,, الجمل ماعنده لياقة المراوغه ,, يمكن على شان طوله وضخامة جسمه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 11 ساعة
.. اخوي غييييوووورررر ..
.
.. لا تِتوََقع كلامك صحيح .. وهذا إللي أنا أسَويه لابغيت أطرَح بعاريني .
.
.🐪.🐪.🐪.🐪. 👍🏼👍🏽👍🏼.
احمد[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههه الاعراب لادندنة على بعير