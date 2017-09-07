أمير الكويت في البيت الأبيض لبحث أزمة قطر مع ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.

وكان أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له قد وصل في وقت سابق أمس، إلى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن في زيارة رسمية.