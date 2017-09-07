أمير الكويت في البيت الأبيض لبحث أزمة قطر مع ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

أمير الكويت في البيت الأبيض لبحث أزمة قطر مع ترامب
وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.
وكان أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له قد وصل في وقت سابق أمس، إلى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن في زيارة رسمية.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 60 دقيقة
لاتعطون قطر اكبر من حجمها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 52 دقيقة
فعلا اعطو قطر اكبر من حجمها بكثير
وهذا يسعد حكومة قطر
فمبدأهم اشتمني قل ماتريد مادام اسمي يتردد في كل مكان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3333 ] نشر منذ 43 دقيقة
.. اخوي غييييوووورررر ..
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ألـــــــذيب وهو ياكل لِـــــعَجَه ياكِل وما علاه من طقاعها .
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كَــــــــــــــرَمــــــــــــكم الله .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 40 دقيقة
تكرم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3333 ] نشر منذ 32 دقيقة
.. لِـــــنعَجَه .. تصحيح ..😊..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33681 ] نشر منذ 31 دقيقة
مرمت ودمت ,, ياهلا باالحبيب راعي الددسن ,, شرفت ونورت يامرحبا فيك وفي تعليقاتك ,,
,, من طول الغيبات جاب الغنايم ,,