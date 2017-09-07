الرابطة الخليجية تحذر الدوحة من التعرض للحجاج القطريين بعد عودتهم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

حذرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، الحكومة القطرية من اعتقال الحجاح القطريين بعد عودتهم، مطالبة بعدم التحقيق معهم بسبب التصريحات الإعلامية التي أشادوا فيها بخدمة الحجاج بالمملكة.

وشدد الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية، محمد نايف، على أهمية احترام قطر لحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج للمواطنين القطريين والمقيمين، مشيرا إلى المحاولة الفاشلة للسلطات القطرية في تسيس قضية الحج.

وأكدت الرابطة أن الدول الـ4 تحاول قدر الإمكان عدم الإضرار بالمواطنين في دولة قطر، خاصة في القضايا المتعلقة بالتنقل، والتعليم والعلاج والعمل والتملك وربط ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة).

وحذرت الرابطة من أن قطر بعدم الموافقة على مطالب الدول الـ4 فهي تعبر عن تخليها عن الحقوق التي وقعت على صونها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذه المطالب من حق الدول الـ4 باعتبارها من أعمال السيادة التي تقرها القوانين الدولية.

ونوهت إلى أن المملكة التزمت بما صرح به وزير الخارجية عادل الجبير بأن ” المملكة ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام ” ، مؤكدة أنه تم تقديم أفضل الخدمات للججاج القطريين.

ونوهت الرابطة بأن أكبر دليل على ذلك هو كلام الحجاج القطريين أنفسهم.