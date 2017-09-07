 صحة الطائف تعتمد زمالة الدكتوراه بطب الأسرة والمجتمع - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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صحة الطائف تعتمد زمالة الدكتوراه بطب الأسرة والمجتمع

صحة الطائف تعتمد زمالة الدكتوراه بطب الأسرة والمجتمع
حسين العلي(صدى):

اعتمدت ” صحة الطائف ” قبول الدفعة الثالثة من أطباء زمالة ” الدكتوراه ” لطب الأسرة وزمالة طب المجتمع، حيث بلغ عدد الطلبة المقبولين لهذا العام 15 متدربا ومدة الدراسة بهذا البرنامج 4 سنوات يتم من خلالها تخريج الأطباء المقيمين إلى أطباء اختصاص ومن ثم يتم حصولهم على درجة استشاري.

وذكرت ” صحة الطائف ” أن لديهم 10 متدربين بالمستوى الأول والذي تم نقلهم إلى السنة الثانية، وكذلك 13 متدربا بالمستوى الثاني والذي تم نقلهم للسنة الثالثة، وأن نسبة نجاح الدفعات كانت 100%.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج معتمد من هيئة التخصصات الصحية ويشرف عليه نخبة من الأطباء الاستشاريين بهذا المجال.


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