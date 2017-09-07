المالك: حضور ولي العهد مباراة الأخضر واليابان يؤكد اهتمام القيادة بالرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعرب المرشح السابق لرئاسة اتحاد الكرة، سلمان المالك، عن سعادته بتأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدا أن وجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كداعم للأخضر، وحضوره للمباراة الحاسمة ضد اليابان، يدل على حرص أصحاب القرار في بلادنا على الرياضة.

وأثني المرشح السابق لرئاسة اتحاد الكرة، في تصريحات اليوم الخميس، على أداء الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب، مؤكدا أنه قدم عملا جيدا خلال الفترة الماضية، ويتمنى استمراره، بشرط التفرغ التام بعد تجديد عقده.

وأشاد المالك بتولي تركي آل الشيخ مسؤولية رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مضيفا،: ” تركي آل الشيخ الرجل المناسب في المكان المناسب، قادم من داخل الوسط الرياضي ويعلم بكل عقباته وخوافيه ” .