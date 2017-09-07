 جولات ميدانية لـ " تعليم الزلفي " للاطمئنان على جاهزية المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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جولات ميدانية لـ ” تعليم الزلفي ” للاطمئنان على جاهزية المدارس

جولات ميدانية لـ ” تعليم الزلفي ” للاطمئنان على جاهزية المدارس
طلال الغامدي(صدى):

أجرت لجنة الاستعداد بإدارة التعليم بمحافظة الزلفي اليوم الخميس, جولات ميدانية على عدد من مدارس البنين والبنات بالمحافظة, للاطمئنان على جاهزية المدارس لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وأفاد المساعد للشؤون التعليمية حمد الناصر, أن الجولات التي نفذتها اللجنة تهدف إلى التأكد من استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد بما يكفل لأبنائنا الطلاب والطالبات بداية جميلة في بيئة مهيئة منذ اليوم الدراسي الأول .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8187 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاهنتوا مايحتاج جولات ميدانية مدارسنا من سنين خبز يديني كل شششئ زين طال عمرك🤗👍🏼
صب قهوة☕️ياولد😂😜

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