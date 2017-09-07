جولات ميدانية لـ " تعليم الزلفي " للاطمئنان على جاهزية المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجرت لجنة الاستعداد بإدارة التعليم بمحافظة الزلفي اليوم الخميس, جولات ميدانية على عدد من مدارس البنين والبنات بالمحافظة, للاطمئنان على جاهزية المدارس لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وأفاد المساعد للشؤون التعليمية حمد الناصر, أن الجولات التي نفذتها اللجنة تهدف إلى التأكد من استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد بما يكفل لأبنائنا الطلاب والطالبات بداية جميلة في بيئة مهيئة منذ اليوم الدراسي الأول .