" داعش " يدعو أنصاره في أوروبا لتسميم الخضروات - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

هدد تنظيم داعش الإرهابى، إسبانيا بشن هجمات فى العاصمة مدريد، عبر تسميم الفواكه والخضروات.

وأرسل التنظيم الإرهابي دعوة إلى أنصاره فى أوروبا بتسميم الطعام فى المحلات التجارية بمادة ” السيانيد ” لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.

وأشارت صحيفة ” لاراثون ” الإسبانية، إلي أن التنظيم الإرهابي استعد لهذا الغرض جيدا مستخدما ” السجناء ” لتجريب السموم، وجراء هذه التجارب سقط العديد من الوفيات.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الأهداف المحددة للهجمات، بالإضافة إلى الأسواق، يتجه داعش لتهديد أحواض السباحة حيث يوجد الكثير من الناس فى هذا الوقت من العام.