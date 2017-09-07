⁠⁠⁠⁠⁠ترامب: مفاجآت مهمة أعلنها خلال أسبوعين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ” سيخوض خلال الأسبوعين المقبلين في تفاصيل مهمة ” ، مشيرا على أن هناك مفاجآت، تتصدرها خطته للإصلاح الضريبي، حيث كان ينقصها التفاصيل الدقيقة بعد شهور من النقاش بين الإدارة وزعماء الكونجرس.

وحدّد ترامب (عبر كلمة ألقاها بولاية نورث داكوتا) الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، مثل تبسيط قانون الضرائب الأمريكي، وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل الطبقة المتوسطة، وهي أفكار يتحدث عنها منذ حملته في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال: ” سنخوض في تفاصيل مهمة خلال الأسبوعين المقبلين، لكننا نعمل على إعدادها مع الكونجرس الآن، وتحديد أرقام دقيقة جدًّا ” .

ولا يزال الحزب الجمهوري منقسمًا بشأن موضوعات مهمّة، لاسيما التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق، لتجنب اتساع عجز الموازنة الاتحادية، فضلًا عن خفض ضريبة دخل الشركات.