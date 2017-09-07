" تويتر " تتيح الوضع الليلي لجميع المستخدمين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وفرت شبكة تويتر الاجتماعية الوضع الليلي Night Mode لجميع مُستخدمي الشبكة على الويب، بعد فترة تجريبية لم تتجاوز أسبوعين.

ويُمكن الضغط على الصورة الشخصية في القسم العلوي للموقع ومن ثم تفعيل الوضع الليلي لتتحول جميع الألوان البيضاء إلى رمادي غامق، مع التقليل قدر الإمكان من استخدام الألوان الفاتحة، كما يُمكن تكرار نفس الخطوات لاستعادة وضع التصفّح العادي.

وتوفر شبكة تويتر نفس الخاصيّة في تطبيقاتها على الهواتف الذكية، حيث يُمكن العثور على نفس الخيار بعد الضغط على زر القائمة الجانبية داخل التطبيق.