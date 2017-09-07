تقرير تقنى يكشف دور " سامسونج " في زيادة أسعار " أيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

كشف تقرير تقني عالمي، الدور الذي لعبته شركة ” سامسونج ” الكورية في رفع سعر هاتف آيفون 8 بالأسواق.

وأشار التقرير، إلى أن سعر هاتف ” آبل آيفون 8 ” الجديد سيتراوح من 1000 – 1200 دولا، وهو الأمر الذي يراه العديد من الخبراء مبالغًا فيه، ومغايرًا لسياسة الشركة الأميركية الشهيرة والتي ترتكز على خفض سعر الهاتف مع تزويده بأحدث الإمكانات المطروحة عالميًا.

وأكد التقرير العالمي أن “سامسونج” وهي المصنع للشاشة الخاصة بهاتف ” آبل ” الجديد، وتعد سبب رئيسي في ارتفاع سعره، حيث يتراوح سعرها 120 – 130 دولارًا، وهو ما يزيد على سعر الشاشات التي كانت تستخدمها آبل في هواتفها السابقة، والتي كان يتراوح سعرها من 45 – 55 دولارًا للواحدة.

يذكر أن “ آبل ” تستعد للكشف عن هاتفها الجديد ” آيفون 8 ” خلال حدث إعلامي عالمي يوم 12 من سبتمبر الجاري، وسط ترقب شديد من جمهورها للنسخة الأحدث من سلسلة هواتفها الشهيرة ” آيفون ” .