أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في دوري أبطال أسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال أسعار تذاكر المباراة الهامة المقبلة أمام نادي العين الإماراتي، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتبدأ أسعار التذاكر بـ30 ريالا للدرجة العادية، و100 ريال للدرجة الممتازة، و700 ريال للمنصة الفضية، و1000 ريال للمنصة الذهبية.

في سياق أخر، تأكد حتى الآن غياب 3 لاعبين عن الهلال بداعي الإيقاف، وهم سلمان الفرج وعبدالله الحافظ وعبدالله عطيف، بينما يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة لتجهيز الظهير الأيمن محمد البريك، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي.

وكان نادي الهلال تعادل سلبيا أمام مضيفه العين الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب التي ستقام يوم 11 سبتمبر الجاري بالرياض.