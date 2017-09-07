بالفيديو.. ضربة جزاء توقف حكما مدى الحياة وتعيد المباراة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إعادة مباراة منتخب جنوب أفريقيا ونظيره السنغال ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية من قبل إيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي أدار المباراة مدى الحياة بسبب التلاعب في نتائج المباريات، وكان من بين مبارياته لقاء جنوب أفريقيا والسنغال في تصفيات المونديال.

وسيتم إعادة اللقاء الذي أقيم في 12 نوفمبر لعام 2016، وانتهى بفوز جنوب إفريقيا بنتيجة 2- 1، وإقامته في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن لامبتي أدين بسوء الأداء، خلال المباراة بعدما منح ركلة جزاء غير صحيحة بداعي وجود لمسة يد، رغم أن الكرة لم تلمس أبدًا يد اللاعب.