أطباء مستشفي حراء ينقذون مواطن ثمانيني من جلطة دماغيه قاتله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بقسم المخ والأعصاب بمستشفى حراء العام ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ مواطن ثمانيني من جلطه دماغيه كبيرة كادت أن تودي بحياته.

و ” صحة مكة ” في بيان لها اليوم الخميس، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتبين أنه مصاب بجلطة دماغية كبيرة أدت إلى شلل نصفي تام بالجهة اليمنى من الجسم وأُعطي على إثرها عقار المذيب للجلطات، وتم نقل المريض في زمن قياسي (30 دقيقه) ومن ثم تم عمل القسطرة المخية للشرايين، وتبين وجود انسداد تام بأحد الشرايين الكبيرة المغذية للمخ فتم التدخل وفتح الشريان المسدود وعمل دعامة داخل الشريان، وقد تكلل الإجراء بالنجاح وتحسنت الحالة ولله الحمد.