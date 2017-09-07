زوج للمحكمة: زوجتي عندها عضلات وأصابتني بعاهة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

” مراتي عندها عضلات وأقوى مني وفضحتني بين أصدقائي بضربها لي وإصابتي بعاهة ” ، بهذه الكلمات صرخ زوج مصري رداً على دعوى حبس ضده من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر في مصر .

وقال الزوج أمام محكمة الأسرة: ” الأحكام التى بحوزتها كلها مبنية على تحريات مغلوطة بواسطة الرشوة التى تدفعها، ودموع التماسيح والتمثيل بقسم الشرطة والمحكمة خلافًا للحقيقة التى عشتها معها طوال 6 سنوات مدة زواجنا من ضرب وإهانة وبلطجة منها وأهلها، مستغلة ضعف جسدى وقوتها البدنية وعضلاتها ” .

وتابع : ” كنت أعمل فى 3 وظائف لأوفر لها احتياجاتها التى لا تنتهى، وبالرغم من ذلك تقابل تعبى وطيبتى بتعنيفى والإساءة لى وانتهى بى الحال مخلوعًا ومسجونًا فى قضايا نفقة وتبديد وضاعت صحتى ” .

وأكد : ” أتقاضى الآن مبلغ من وظيفتى يكاد يسد متطلباتى بعد أن أصابتنى بعاهة وأصبحت لا أستطيع الخروج للعمل فى أكثر من وظيفة، وعلى الرغم من ذلك عندما كنت غارقًا فى دمى وحالتى الصحية متدهورة قالوا لى فى قسم الشرطة والمحكمة ” بلاش تفتروا على الستات ” .

وأكمل الزوج: ” مظلوم وضيعت طليقتى حقى ودمرت مستقبلى بسبب جبروتها، ومحاميها الذى يلعب بالبيضة والحجر ومتزوج منها عرفيًا، وانتهى الأمر بسجنى فى 4 قضايا، مما أثر علىَّ وعلى عملى وتسبب فى ضياع مستقبلى ومعاملتى مثل المجرمين ” .