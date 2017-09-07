⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس 13,642 مركبة ” هيونداي – سوناتا ” 2015-2016 لخلل في مفتاح الفرامل يؤدي إلى عدم ظهور الإشارة التحذيرية عند تفعيله.

ودعت الوزارة أصحاب الموديلات المشمولة بالاستدعاء إلى مراجعة الوكيل المورد لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجاناً.