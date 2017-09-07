 ⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠” التجارة ” تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل

⁠⁠⁠⁠⁠” التجارة ” تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل
حمود العنزي(صدى):

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس 13,642 مركبة ” هيونداي – سوناتا ” 2015-2016 لخلل في مفتاح الفرامل يؤدي إلى عدم ظهور الإشارة التحذيرية عند تفعيله.

ودعت الوزارة أصحاب الموديلات المشمولة بالاستدعاء إلى مراجعة الوكيل المورد لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجاناً.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8181 ] نشر منذ 27 دقيقة

?? اللي قاعد يصير للسيارات شششئ مو طبيعي🤔🤔¡!

[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 21 دقيقة

الى متى وزارة التجاره تغض الطرف عن اصحاب وكالات السيارات
لعب في المواصفات وغش وتغيير الهياكل والاكسسوارات
واسعار غاليه وارباح خياليه
الى متى

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