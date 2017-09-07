⁠⁠⁠⁠⁠" التجارة " تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل - صحيفة صدى الالكترونية

” التجارة ” تستدعي 13 ألف سيارة هيونداي سوناتا لخلل في الفرامل
استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس 13,642 مركبة ” هيونداي – سوناتا ” 2015-2016 لخلل في مفتاح الفرامل يؤدي إلى عدم ظهور الإشارة التحذيرية عند تفعيله.
ودعت الوزارة أصحاب الموديلات المشمولة بالاستدعاء إلى مراجعة الوكيل المورد لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجاناً.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8181 ] نشر منذ 27 دقيقة
?? اللي قاعد يصير للسيارات شششئ مو طبيعي🤔🤔¡!
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 21 دقيقة
الى متى وزارة التجاره تغض الطرف عن اصحاب وكالات السيارات
لعب في المواصفات وغش وتغيير الهياكل والاكسسوارات
واسعار غاليه وارباح خياليه
الى متى