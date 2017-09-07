مستشفى النساء بالجوف يسجل أول حالة ولادة بتلقيح صناعي - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أعلنت مديرية الصحة في منطقة الجوف، أن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف سجل أول حالة ولادة بتلقيح صناعي لامرأة تعاني من عقم ثانوي لمدة 6 سنوات.

وأوضحت الصحة، في بيان لها اليوم الخميس، أن المرأة كانت تراجع عيادة متخصصة للمساعدة على الإنجاب, يشرف عليها استشاري نساء وعقم، جرى استحداثها مؤخراً بالمستشفى, حيث تقوم العيادة بتقديم عدد من الخدمات الطبية للمساعدة على الإنجاب وهي تحليل الهرمونات, تحليل السائل المنوي, الأشعة التلفزيونية, تنشيط ومتابعة الحمل, علاج حالات النزيف واضطرابات الدورة, اضطرابات الهرمونات, تشخيص بعض حالات العقم لدى الرجال.