مجهولون يعتدون على " ساهر " بطريق حضن - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولون يعتدون على ” ساهر ” بطريق حضن
أتلف مجهولون إحدى كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” الواقعة بطريق ” حضن ” بين محافظتي ” تربة والطائف ” ، بعد أقل من أسبوع على تركيبة بالمنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي كان الأهالي تفاءلوا بوضع نظام الرصد الآلي ” ساهر ” للحد من مسلسل الحوادث العنيفة والمميتة، وينتظرون موعد تشغيله.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين
ساهر جهاز جباية الاموال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 14 دقيقة
ساهر في الخطوط السريعه وبين المدن جيد وله فائده
ولكن اكثر مايستخدم ساهر هو للترصد
واضرب لكم مثل
عندنا شارع 64 فاضي مافيه سيارات الا قليل
وحاصرين الناس على سرعة 80
تلاقي الواحد ماشي كانه مربط بسلاسل والشارع فاضي ولا حوله احد
لو مثل هذي الشوارع يرفع معدل السرعه الى 90 أو 100
احسن للنا س ويضبط زيادة السرعه
لكن 80 يعتبر تكبيل في مثل الشوارع هذي