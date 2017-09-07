مجهولون يعتدون على " ساهر " بطريق حضن - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أتلف مجهولون إحدى كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” الواقعة بطريق ” حضن ” بين محافظتي ” تربة والطائف ” ، بعد أقل من أسبوع على تركيبة بالمنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي كان الأهالي تفاءلوا بوضع نظام الرصد الآلي ” ساهر ” للحد من مسلسل الحوادث العنيفة والمميتة، وينتظرون موعد تشغيله.