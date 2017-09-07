بالصور.. الكشف عن ميتسوبيشي جراند لانسر 2018 الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

حصلت إحدى المواقع الخاصة بالسيارات على أول دفعة من صور حية تبين شكل ميتسوبيشي جراند لانسر الجديدة موديل 2018 والتي سوف يتم اطلاقها في اسواق الصين وتايوان وربما اسواق الشرق الأوسط مثل دول الخليج وجنوب افريقيا.

على الرغم من أن سيارة “ لانسر ” قد خسرت الكثير من زبائن سيارتها هذه في العديد من دول العالم الا انا “ ميتسوبيشي ” ليست على استعداد للتخلي عن هذا النموذج حيث تقول ان هناك العديد من المناطق في العالم تثق بهذه السيارة.

جراند لانسر الجديدة هو في الاساس نسخة من سيارة لانسر “ اور ” لكم مع هيكل جديد ودرع ديناميكي مع شبك أمامي جميل وخلفية جديدة ومصابيح بشكل أكبر.

كما حصلت الداخلية ايضاً على تصميم جديد, حيث تبدو لوحة القيادة وكأنها مصنوعة من مواد أكثر نعومة ومزينة بتفاصيل لإظهار الداخلية بشكل مميز, كما ان هناك مجموعة من الاضافة مثل الأجهزة الرقمية الجديد وشاشة تعمل بواسطة اللمس مقاس 8 بوصة مع نظام ترفيهي.

حتى الان هناك محرك واحد فقط سيتم طرحه على جراند لانسر الجديدة وهو بنزيني سعة 1.8 لتر بقوة 138 حصان.

ميتسوبيشي لانسر انتهت بالفعل وتم ايقافها عن التصنيع وماترونه اليوم في بعض الوكالات هو نسخ أخيرة للسيارة ولكن جراند لانسر مازالت موجودة.