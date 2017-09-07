سلطان بن سلمان في خطاب لمنظمة الأمم المتحدة قبل 7 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

المملكة لا تنظر لشعيرتي الحج والعمرة كنشاط سياحي ديني في خطاب وجهه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمعالي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المملكة لا تنظر لشعيرتي الحج والعمرة كنشاط سياحي، فالمملكة هي موطن الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين ويفد إليها ملايين الحجاج والمعتمرين كل عام .

وأظهر خطاب وجهه سموه إلى الأمين العام في 26/11/1431 هــ ” أن المملكة أخذت على عاتقها مسئولية توفير جميع الخدمات والتسهيلات التي حتاجها الحجاج والمعتمرين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ” .

وأضاف الأمير ” أن المملكة لا تسمح عند رصد ونشر المعلومات والبيانات السياحية استخدام مصطلح السياحة الدينية .

وكان سمو الأمير سلطان قد أوضح في أكثر من مناسبة أن خدمة الحرمين لا تشكل أعباء على الدولة وليس بها منة ،والدولة تقوم بذلك من منطلق واجبها في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين .