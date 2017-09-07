ملعب " الجوهرة المشعة " حديث الإعلام الياباني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

مازال انتصار الأخضر على نظيره الياباني والملعب الذي أقيمت عليه المباراة حديث الإعلام في اليابان، حيث سلطت الصحف اليابانية الضوءَ على ملعب الجوهرة المشعة، والذي احتضن مباراة الأخضر السعودي ونظيره الساموراي في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وفي هذا الصدد قال هارا، أحد مسؤولي الاتحاد الياباني، في حديثه لصحيفة goal في نسختها اليابانية: ” ملعب الجوهرة المشعة تحفة فنية رائعة، والحضور الجماهيري أضفى جمالاً فوق الجمال المعماري “.

استضاف ملعب الجوهرة المشعة مباراة المنتخب الوطني وضيفه الياباني، في الجولة العاشرة والأخيرة من عمر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018،

وبهذا الانتصار حجز المنتخب الوطني مقعده في مونديال كأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه في الجولة الحاسمة على اليابان بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل المنتخب الوطني هدف الفوز عن طريق فهد المولد في الدقيقة 63، من قذيفة مدوية بيمينه سكنت شباك المنتخب الياباني، لتعلن عن فوز الأخضر بهدف دون رد في مباراة العبور إلى كأس العالم روسيا 2018.

بهذه النتيجة صعد المنتخب إلى مونديال 2018 برفقة المنتخب الياباني، والذي حجز تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه على منتخب أستراليا، فيما وصل الأخير إلى مباراة الملحق، وسيواجه ثالث المجموعة الأولى منتخب سوريا في شهر أكتوبر المقبل.

إقرأ أيضا: