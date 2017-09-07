تعليق راغب علامة على مشاركته في مسلسل رمضاني - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

علق المطرب اللبناني راغب علامة، على الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه وافق على بطولة مسلسل سيتم عرضه في رمضان المقبل، قائلاً: إن المواقع تناولت خبرا غير صحيح بالمرة.

وقال علامة، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” تتناقل بعض وسائل إعلام التواصل الاجتماعى خبرا مفاده ” أننى وافقت على بطولة أحد المسلسلات.. للتوضيح: هذا الخبر عار عن الصحة جملةً وتفصيلا “.

وأكتفى ” علامة ” بنفي الخبر و لم يحسم قرار مشاركته فى الجزء الجديد من مسلسل ” مدرسة الحب ” ، الذى شارك فى بطولة الأجزاء السابقة منه نجوم الوطن العربى من سوريا باسم ياخور وسلاف فواخرجى وباسل خياط ونسرين طافش، ومن لبنان باميلا الكيك، وفادى إبراهيم، ومن مصر حسن الرداد وأحمد السعدنى.