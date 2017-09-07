اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة
أقدم شاب صيني على شراء دٌمية جنسية بعد أن اشتهرت وذاع صيتها ، ثم قرر فتحها وفحصها من الداخل من باب االفضول قبل استخدامها ، فوجد الكارثة .
وأكتشف الشاب انها تصنع من مواد خطيرة جداً أقل ما يمكن ان تسببه هو السرطان بسبب ردائة المواد المصنوعة منها،و تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان بكثرة الأمراض و خطورتها التي تسببها.
هذا واكدت الدراسات بأنها تصيب مستعملها بمرض السرطان، و أوضح الخبراء بأنها شكل من أشكال ممارسة العادية السرية التي تحمل مخاطر و امراض لا حد منها، حيث أنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب، وأجتمع العلماء و رجال الدين على خطورة إستخدامها محذرين من الإقتراب منها.
و بالرغم من كل هذه الأمراض و المخاطر إلا أنها تغزو الأسواق و بأسعار مرتفعة.
الواقع[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا في الصين
Zezu[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 2 ساعتين
آخذلي حقيقية احسن لي..
فارس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 50 دقيقة
اتوقع ان هذا المنتج من الحكومة الصينية للتخلص من الاعداد الكبيرة من الصينيين (( حيث أنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب ))….. بلشوا بهم من كثرهم .
نورة[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 41 دقيقة
مافي دميه لرجل والا بس حريم
بسام جفاصه المرتوي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 33 دقيقة
في دميه ويشقلب