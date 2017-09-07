اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أقدم شاب صيني على شراء دٌمية جنسية بعد أن اشتهرت وذاع صيتها ، ثم قرر فتحها وفحصها من الداخل من باب االفضول قبل استخدامها ، فوجد الكارثة .

وأكتشف الشاب انها تصنع من مواد خطيرة جداً أقل ما يمكن ان تسببه هو السرطان بسبب ردائة المواد المصنوعة منها،و تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان بكثرة الأمراض و خطورتها التي تسببها.

هذا واكدت الدراسات بأنها تصيب مستعملها بمرض السرطان، و أوضح الخبراء بأنها شكل من أشكال ممارسة العادية السرية التي تحمل مخاطر و امراض لا حد منها، حيث أنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب، وأجتمع العلماء و رجال الدين على خطورة إستخدامها محذرين من الإقتراب منها.

و بالرغم من كل هذه الأمراض و المخاطر إلا أنها تغزو الأسواق و بأسعار مرتفعة.