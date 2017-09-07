 اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

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اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة

اشترى دٌمية جنسية وقرر فحصها من الداخل فوجد الكارثة
بكين(صدى):

أقدم شاب صيني على شراء دٌمية جنسية بعد أن اشتهرت وذاع صيتها ، ثم قرر فتحها وفحصها من الداخل من باب االفضول قبل استخدامها ، فوجد الكارثة .

وأكتشف الشاب انها تصنع من مواد خطيرة جداً أقل ما يمكن ان تسببه هو السرطان بسبب ردائة المواد المصنوعة منها،و تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان بكثرة الأمراض و خطورتها التي تسببها.

هذا واكدت الدراسات بأنها تصيب مستعملها بمرض السرطان، و أوضح الخبراء بأنها شكل من أشكال ممارسة العادية السرية التي تحمل مخاطر و امراض لا حد منها، حيث أنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب، وأجتمع العلماء و رجال الدين على خطورة إستخدامها محذرين من الإقتراب منها.

و بالرغم من كل هذه الأمراض و المخاطر إلا أنها تغزو الأسواق و بأسعار مرتفعة.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا في الصين

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 2 ساعتين

آخذلي حقيقية احسن لي..

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 50 دقيقة

اتوقع ان هذا المنتج من الحكومة الصينية للتخلص من الاعداد الكبيرة من الصينيين (( حيث أنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب ))….. بلشوا بهم من كثرهم .

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 41 دقيقة

مافي دميه لرجل والا بس حريم

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