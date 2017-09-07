أمريكية تقاضي والديها وتطالبهما بمليوني دولار - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكية تقاضي والديها وتطالبهما بمليوني دولار
تقدمت سيدة أمريكية تُدعى أنابيل جيفرسون 44 عاماً ، بدعوى ضد والديها مُطالبة بتعويض قدره ” مليونا دولار ” ، لاعتقادها انّهما يتحمّلان مسؤولية ” جيناتها القبيحة ” ، وأعربت عن رغبتها في ما هو أسوأ من ذلك بكثير.
وتزعم أنابيل أنّ والديها مسؤولان بشكلٍ كامل عن ملامحها الجسدية المزعجة، التي أدّت إلى طلاقها 3 مرات ودخولها في سلسلة الاضطرابات النفسية .
تقول أنابيل في تصريحات لصحيفة محلية : ” كلا والدي قبيحان للغاية، وببساطة كان قاسياً أن ينجبا أطفالاً. وبأي الأحوال ما كان يجب أن يُسمَح لهما بإعادة إنتاج نفسيهما ” ، وتضيف: ” لا بد من وجود برامج حكومية لجعل الأشخاص القبيحين عقيمين، أو على الأقل جعل حصولهم على أطفال أمراً مستحيلاً ” .
وتُحمِّل أنابيل والديها مسؤولية سلسلة زيجاتها الفاشلة التي قادتها إلى المشاكل النفسية. وتتذكَّر أنابيل بألم قائلة: ” في طلاقي الأول، أخبر زوجي السابق القاضي بأنّه كان يرى وجهي كلّ صباح فيشعر بالغثيان، ويضطر في كثير من الأحيان للركض إلى المرحاض ليتقيأ ” .
وتضيف: ” عملياً، كان زوجي السابق كفيفاً، لكنّه استعاد 40% من بصره بعد عملية جراحية في عينه. وقد طلّقني في الأسبوع التالي ” .
وتعتزم السيدة إطلاق جمعية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل شبيهة ويرغبون في مقاضاة ” آبائهم القبيحين ” ، بحسب الصحيفة الأمريكية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18729 ] نشر منذ 2 ساعتين
آول مافتحت على خشتك
جوالي ولأول مره فتاريخ الأيفونية والجالكسية
علللللللللللللللللللق😭😭😭😭
كان زمان[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياة مادية ………… وبس ..!!
ابو وليد[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10919 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه اكيد يتحملون ذلك 😂😂
المفروض الطرف القبيح ينقي اجمل منه
والاسمر ينقي بيضاء
عشام وقت التفاعل النووي 👈يطلع الطفل مقبول نوعا ما
مو هيك 😂😂👆
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10919 ] نشر منذ 1 ساعة
خوذي التعويض
وسوي تجميل 😁
بما انك كافره 👈 عيشي دنيتك بشكل جميل وقوام جميل
ولاتزوجتي نقي واحد وسيم لعل وعسى يتعدل نتاجكم 😁
ولو انه ادري ان عيالك يطلعون ع الاصدار القديم بس ماعليه لاصار زوجك وسيم
ان شاء الله تكون الاضرار سطحيه😁👍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14268 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
استغفر الله يا ربي
همس ~[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان ~
المفروض اهلها يطالبونها بنفس التعويض عن قباحة اخلاقها ~
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17800 ] نشر منذ 52 دقيقة
سبحان موزع العقول لا تطالبين. اهلك اذا ما انتي راضيه. فروحي للي. خلقك وحاججيه في خلقك دام هذي اخلاقك وتفكيرك ونظرتك في من كانو السبب في وجودك بعد ارادة الله فازواجك حقهم ينظرون لك باكثر من نظرتك لاهلك.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4308 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههه الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17800 ] نشر منذ 49 دقيقة
هم كفار وليس بعد الكفر ذنب. بس المصيبه فيه ناس تتبعهم ما عد يرضون بخلق الله يارب تثبت علينا الدين والعقل