 بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية

بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية
هانوي(صدى):

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم نشره موقع ” لايف ليك ” يظهر أسرة من فيتنام وهي تتناول مجموعة من الأسماك وهي حية.

أظهر المقطع أفراد الأسر وهم يتناولون الأسماء التي احتفظوا بها حية في آنية بها ماء، ليلتقطونها واحدة تلو الأخرى بمصاحبة بعض الأطعمة في مشهد أصاب الكثيرين مما شاهدوه بالغثيان.

https://www.liveleak.com/view?i=f2c_1504707935


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 2 ساعتين

😨😨😨😨😨
زفر من الخبل اللي ياكله

[ عدد التعليقات: 33648 ] نشر منذ 29 دقيقة

كل له عاداته ,,

,, يمكن هم ينفرون من الطبخ ويقولون وع ياتسبدي ,,

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