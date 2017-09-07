بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية
تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم نشره موقع ” لايف ليك ” يظهر أسرة من فيتنام وهي تتناول مجموعة من الأسماك وهي حية.
أظهر المقطع أفراد الأسر وهم يتناولون الأسماء التي احتفظوا بها حية في آنية بها ماء، ليلتقطونها واحدة تلو الأخرى بمصاحبة بعض الأطعمة في مشهد أصاب الكثيرين مما شاهدوه بالغثيان.
https://www.liveleak.com/view?i=f2c_1504707935
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 2 ساعتين
😨😨😨😨😨
زفر من الخبل اللي ياكله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17811 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعوووووووووه وعوووووووووه قلبت كبدي من الكلام فكيف من شافه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33648 ] نشر منذ 29 دقيقة
كل له عاداته ,,
,, يمكن هم ينفرون من الطبخ ويقولون وع ياتسبدي ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17811 ] نشر منذ 19 دقيقة
يمكن بس حي. هذي النكبه اصلا كيف يمضغها وهي تناقز في فمه