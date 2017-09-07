بالفيديو.. أسرة تتناول الأسماك حية - صحيفة صدى الالكترونية

هانوي(صدى):

تداول نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم نشره موقع ” لايف ليك ” يظهر أسرة من فيتنام وهي تتناول مجموعة من الأسماك وهي حية.

أظهر المقطع أفراد الأسر وهم يتناولون الأسماء التي احتفظوا بها حية في آنية بها ماء، ليلتقطونها واحدة تلو الأخرى بمصاحبة بعض الأطعمة في مشهد أصاب الكثيرين مما شاهدوه بالغثيان.

https://www.liveleak.com/view?i=f2c_1504707935