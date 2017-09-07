بالفيديو.. فاتورة كهرباء تغضب لٌجين عمران - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية لُجين عمران ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، تٌعبر فيه عن غضبها من فاتورة الكهرباء والماء المرتفعة بسبب تسريب المياه، خلال سفرها في إجازة.

وإستغربت لجين خلال الفيديو ، من عدم قطع المياه عم المنزل كل فترة وجودها في الخارج، حيث وصل العداد الى 36000 درهم ، بسبب التسريب الذي يحدث ، وبعيدا عن المياه أيضا فاتورة الكهرباء أتت لي 8 آلاف درهم رغم عدم وجودي لماذا كل هذا .

وكانت لجين عمران قد نفت منذ اشهر، ما تردد حول تقديمها إستقالتها من مجموعة قنوات mbc، وقالت إنها قامت بالفعل بتصوير الحلقة التجريبية من البرنامج الجديد، والتي وافقت عليها إدارة القناة، والبرنامج يسلط الضوء على حياتها اليومية والذي يشبه إلى حد كبير ما تقوم به عبر حسابها على سناب شات.